L’opinione: “Commisso permaloso, dovrebbe farsi un esame di coscienza”

"Quella di oggi è una mattinata buttata via. Pensavo volesse mettere dei punti da cui ripartire"

"Ma quali sassolini dovrebbe togliersi Commisso, è arrivato tredicesimo. Il suo problema principale è essere permaloso e pretende che tutti gli dicano grazie in eterno. Il calcio è fatto di emozioni forti, non c'è spazio per essere permalosi. Commisso se la prende con tutti, forse dovrebbe farsi un esame di coscienza. Il progetto tecnico è andato male per scelte sue e del suo gruppo.