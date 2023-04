Giani: “Firenze fa bene a rivendicare i soldi del Pnrr per il Franchi”

Il Comune di Firenze ha fatto bene ad attivare” il Pnrr per lo stadio Franchi “e fa bene a cercare di rivendicare quelle risorse che fino a questo momento avrebbe acquisito, quasi 200 milioni. E’ stata posta l’interrogazione dicendo “ma si potevano spendere in altro modo”. Il ragionamento è apparentemente di buonsenso, ma le procedure con cui il Pnrr è stato impostato prevede che a livello nazionale, sulla base di indirizzi di una cabina di regia della presidenza del Consiglio, si facciano dei bandi da parte dei vari ministeri". Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del Consiglio regionale toscano, rispondendo ad una interrogazione postagli durante i lavori d'aula odierni. "E’ evidente che se mi venissero dati i soldi come Regione Toscana, io potrei scegliere le priorità e decidere di investire le risorse in quello o quell’altro argomento prima che in uno stadio-ha aggiunto Giani-. Ma noi questo non lo possiamo fare, dobbiamo seguire dei canali che sono i bandi che i singoli ministeri, sulla base del documento approvato il 30 aprile 2021 dal parlamento, attivano. In questo caso se è stato attivato un finanziamento per 100 milioni sulla base della missione 1, ovvero i beni culturali, e lo stadio ha tutte le caratteristiche per essere finanziato, quindi ha fatto bene il comune di Firenze ad attivarlo. Ma non è confrontabile con lo spendere i soldi in altro modo. O partecipi a quel bando o non partecipi. Le risorse se non le spendiamo per lo stadio, lo Stato se le riprende e vorrà dire che procederà ad assegnarle ad altri in quelle linee di finanziamento". Lo riporta Italpress.