Giani a Radio Bruno: “Curva Fiesole? Sono orgoglioso, posizione di buonsenso”

"La Curva Fiesole non vuole che si giochi la partita con la Juventus? Io non mi voglio prestare ad opinioni su argomenti che adesso non sono prioritari, però la curva Fiesole in questi momenti, comunque vada a finire la vicenda, ha dimostrato una posizione di grande buon senso, mi sento orgoglioso di chi vive come questi ragazzi l’identità della città non pensando solo a quello che è lo scopo per cui sono aggregati, il tifo della fiorentina, ma dimostra affetto e partecipazione all’impegno di chi sta operando in una condizione di emergenza. Mi sento orgoglioso della Curva Fiesole". Questa la breve dichiarazione in esclusiva al Pentasport di Radio Bruno di Eugenio Giani sul tema Fiorentina e la possibilità di rinvio della gara del Franchi e sul comportamento della Curva Fiesole. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sul tema.