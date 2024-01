Gianassi (PD): “Stadio, Salvini non ha idea. Ricordate Campi? Si è contraddetto”

Ieri c'era il congresso di FdI ed è arrivato Salvini al Viola Park per far loro concorrenza. Salvini non ha idea di dove possa esser fatto lo stadio. Salvini intervenne anche su Campi, e la definì un'idea bizzarra. Credo si sia contraddetto. A me pare che si stiano facendo cose solo contro Firenze. I 55 milioni li ha persi il Governo, che li ha ritrovati a Venezia. Qui 150 milioni servono per il primo lotto, se dobbiamo buttarli via credo che sia un errore. Sono risorse nazionali. Una proroga è possibile da assegnare. Questo sforzo può essere fatto. Il Governo non deve fare la guerra a Firenze, serve uno sforzo collettivo anche da parte delle istituzioni sovralocali. Se il Governo concede una proroga si semplifica tutto, anche il problema dell'area in cui giocherà la Fiorentina durante i lavori.