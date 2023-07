Giaccherini su Arthur: “Colpo importante, alzerà il livello della mediana viola”

"Arthur è un giocatore che non ha espresso ancora tutto il suo potenziale e che per la Fiorentina li in mezzo sarebbe un giocatore davvero importante perché detterebbe i tempi della squadra. Renderebbe di più in un centrocampo a tre piuttosto che a due. Fisicamente giocare a due è più dispendioso per uno come lui. Per me Arthur è perfetto come vertice basso. Sa dare copertura e prima impostazione. Ai suoi lati dovrà avere una mezza ala più di copertura e una più di spinta. Il centrocampo viola sale di livello con il suo arrivo. Dovrà essere bravo ad ambientarsi ma il gioco di Italiano può calzare bene per il tipo di giocatore che è il brasiliano. L'importante per lui sarà capire che ovviamente il livello a Firenze non è lo stesso che puoi trovare in una piazza come il Barcellona. Come riprendersi dopo l'infortunio? Lui ha una fisicità che lo può aiutare. La giusta alimentazione può incidere e inoltre all'inizio del campionato manca un mese".