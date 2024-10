Genoa-Fiorentina: trasferta vietata ai residenti in Toscana. Il motivo

La decisione è arrivata, la trasferta di Genova sarà vietata per i residenti in Toscana. Il tifo viola non sarà a Marassi

I fatti della Puglia costano cari al tifo viola. Nell'occasione della sfida contro il Lecce alcuni tifosi della Fiorentina erano entrati in contatto con gli ultras della Fidelis Andria. I tafferugli tra le due tifoserie non erano passati inosservati. Per questo la trasferta a Marassi di giovedì sera sarà vietata ai tifosi della Fiorentina residenti in Toscana. Il settore ospiti sarà quindi vuoto per la sfida contro il Genoa di Gilardino. La decisione è stata presa del Prefetto di Genova, Cinzia Torraco