Genoa-Fiorentina, saranno 300 i tifosi gigliati a spingere la Viola al Ferraris

Il tifo organizzato, invece, anche oggi non si sposterà da Firenze

Saranno 300 i tifosi viola presenti questo pomeriggio al Luigi Ferraris di Genova per supportare la truppa gigliata contro i rossoblù di Davide Ballardini. Con il tifo organizzato che per il momento ha deciso di non seguire la squadra e la Curva Fiesole impegnata nella manifestazione alle Cascine, l'edizione locale de La Repubblica questa mattina in edicola fa il punto della situazione relativamente al sostegno che i ragazzi di Vincenzo Italiano riceveranno nel capoluogo ligure. Sostegno che appunto non mancherà grazie all'iniziativa di 300 tifosi che si muoveranno con i mezzi propri o con i classici pullman.