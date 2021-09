La Curva Fiesole c’è: oggi match e iniziative all’Ultravox Firenze

Genoa-Fiorentina sarà un’altra occasione per stare insieme e tifare viola. Come si legge su Repubblica, l’occasione della gara di Marassi porterà i tifosi viola all’Ultravox Firenze alle Cascine, sede della festa della Curva...

Genoa-Fiorentina sarà un'altra occasione per stare insieme e tifare viola. Come si legge su Repubblica, l'occasione della gara di Marassi porterà i tifosi viola all'Ultravox Firenze alle Cascine, sede della festa della Curva Fiesole che si protrarrà per tutta la giornata di oggi. Eventi, iniziative benefiche e ovviamente il match con un clima stadio tutto da ripercorrere. Anche il tifo organizzato fiorentino ha infatti aderito alla protesta contro la capienza ridotta - come altre curve d'Italia - e oggi migliaia di presenti vivranno la gara seppur da lontano. Nella speranza che il ritorno a pieno regime sugli spalti non sia poi così lontano: possibile che dopo la prossima sosta di ottobre la Curva possa riempirsi di nuovo se ci saranno le migliori condizioni. Intanto, anche in occasione della prossima partita casalinga contro l'Inter la Fiesole si farà sentire con cori, incitamenti e fuochi d'artificio, visto che i 3.500 posti previsti saranno letteralmente polverizzati. Oggi a Genova saranno invece circa 300 i supporters viola, a caccia di un successo che manca da tre anni.