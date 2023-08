Genoa-Fiorentina, Marassi verso il tutto esaurito

Sabato sera a Marassi previsto il tutto esaurito per il ritorno del Genoa in Serie A.

Sabato sarà una grande serata di calcio a Genova. Lo stadio Luigi Ferraris, scrive pianetagenoa1893.net, va verso il tutto esaurito per la prima in Serie A del Grifone di mister Gilardino (fischio d’inizio previsto alle ore 20:45).

Presenti a Marassi non solo gli oltre 27.500 abbonati del Genoa ma anche 2000 tifosi della Viola. In meno di una giornata, i supporters della Fiorentina hanno bruciato l’intera disponibilità di biglietti messi a disposizione nel settore ospiti e difficilmente ci sarà una nuova apertura di posti per gli ospiti essendo la ricerca dei biglietti già difficile per i tifosi del Genoa.