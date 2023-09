Genk-Fiorentina, i convocati di Italiano: due assenze importanti

Diramati i convocati di Vincenzo Italiano per la prima trasferta europea stagionale in Belgio: assenti Bonaventura e Ikoné

La Fiorentina ha diramato i convocati che prenderanno parte alla prima trasferta europea stagionale. C'è un'assenza a sorpresa, quella di Bonaventura: colpo subito durante l'ultima partita, non completamente smaltito. Ancora assente Ikoné: il francese oggi si è allenato con il gruppo ma rimarrà a Firenze per continuare il recupero e lavoro quotidiano in vista dei prossimi impegni. Assenti ovviamente anche Mina, Pierozzi e Castrovilli. Qui sotto la lista completa