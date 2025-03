Gazzetta sui bilanci: “La Fiorentina può dormire sonni tranquilli con Commisso”

Mediacom: proventi decisivi per il conto economico. L'esercizio 2023-24 si è chiuso con un deficit di 6 milioni, in miglioramento rispetto al -19,5 del 2022-23. I ricavi, al netto delle plusvalenze, hanno toccato la cifra record di 173,8 milioni, di cui quasi la metà dai diritti tv che hanno beneficiato del raggiungimento della finale di Conference (20 milioni), mentre gli eventi privati e sportivi del Viola Park hanno generato quasi 2 milioni di introiti. Plusvalenze a quota 26,1 milioni (14,2 per Igor). Gli stipendi sono cresciuti di una decina di milioni, a 97,6 milioni.