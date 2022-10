Gazzetta: Fiorentina-Inter, la Procura Federale apre un fascicolo

Saranno ascoltati i tesserati delle squadre che sarebbero stati coinvolti in aggressioni verbali

La Procura federale - scrive gazzetta.it- ha aperto oggi un fascicolo per chiarire che cosa sia accaduto al termine di Fiorentina-Inter tra i dirigenti dei club. Terminato l'iter di prassi con la consegna del referto arbitrale e quello degli ispettori federali presenti al Franchi (che non hanno registrato nulla delle tensioni nel post partita), la Procura ha stabilito in base a quanto registrato negli scorsi giorni a mezzo stampa di procedere con l'indagine.