Gattuso ha le idee chiare (da due anni): per crescere i giovani non bastano

Gattuso fu chiaro prima dell'addio al Milan: per crescere servono anche "giocatori funzionali, d'esperienza, che si assumano le responsabilità"

Il messaggio inviato dalla Fiorentina ai suoi tifosi con l’arrivo di Gattuso è chiaro, inequivocabile: vogliamo tornare nel salotto buono della Serie A. Affinché l’obiettivo si concretizzi è necessario che in sede di mercato la dirigenza viola, a partire da Daniele Pradè, segua le indicazioni del nuovo allenatore. La Fiorentina deve essere "semplicemente" ritoccata, non rivoluzionata. Come? Non solo con innesti giovani e di qualità, ma anche con giocatori già formati da affiancare, per fare due nomi, agli esperti Ribery e Bonaventura. Ricordate cosa disse Gattuso nel maggio 2019: “Cosa manca al Milan? Non c'è molto da fare, bisogna analizzare e capire che calcio si vuole fare. Servono giocatori funzionali, d'esperienza, che si assumano le responsabilità". Giocatori d’esperienza per guidare i più giovani alle vittorie. Quello che avrebbe dovuto fare Higuain nel 2018-19, salvo poi abbandonare la nave a metà campionato. Oppure quello che avrebbe potuto fare Ibrahimovic con il quale Leonardo parlò a lungo prima di essere bloccato dall’AD Ivan Gazidis che non aveva nessuna intenzione di offrire un contratto a un giocatore, all’epoca, trentasettenne.