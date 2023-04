Gasperini sul rigore: “Cinque minuti al Var sono tanti. Se cerchi trovi…”

In sala stampa il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini ha commentato così l'episodio del rigore concesso alla Fiorentina per il tocco di mano di Toloi: "Il rigore? Sono stati cinque minuti al Var, cinque minuti son tanti. Anche nel primo tempo sono stati due minuti a cercare, se cerchi trovi... Mamma mia, io ero in panchina e non vedevo". Sul presunto rientro tumultuoso negli spogliatoi, Gasp minimizza: "Io ero al mio piano" ha detto.