“Gasperini? Invece degli arbitri, si interroghi sulle tre sconfitte con i viola”

Ai microfoni di Radio Bruno, il moviolista di Radio Rai Filippo Grassia ha detto la sua sul match di domani tra Atalanta e Fiorentina: "Il conto aperto tra Gasperini e la Fiorentina? Lui fa il furbo, spera di avere crediti con la classe arbitrale. Invece che dare la colpa agli altri, perché non si chiede come ha fatto l'anno scorso a perdere tre volte con la Fiorentina e perché l'Atalanta ha vinto solo 4 partite in casa in una stagione. E' un buon allenatore, ma non mi piace quando parla di recriminazioni e questo non è il modo di farsi bello agli occhi della classe arbitrale.