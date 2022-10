Gasperini/2: “Fiorentina in Europa con 3 gol su 5 regalati contro di noi”

"Oggi la prestazione della squadra è stata molto volenterosa nel voler portare a casa i tre punti. Abbiamo messo in mostra un'energia maggiore rispetto alla Fiorentina, il che alla fine ha fatto la differenza. Nel finale potevamo anche realizzare più di una rete. Primato? Il fatto di stare in cima alla classifica da' morale alla squadra. E' una cosa che nessuno si aspettava. Zapata? Difficilmente sarà pronto per Udine, mi auguro ci sia in quella successiva anche se la condizione la ritroverà giocando. Prestazione dei nuovi? Vincere questo tipo di partite anche per ragazzi giovani come Okoli e Hojlund serve molto nel loro processo crescita. Polemiche arbitrali in stagione? In questo avvio di stagione solo a Genova c'è stata polemica per un episodio a nostro favore. Lo scorso anno la Fiorentina con noi ha avuto due rigori inventati dal Var e una rete non regolare assegnata. Per questi motivi abbiamo perso e quest'anno non facciamo l'Europa. Tre gol su cinque sono stati regalati ai viola".