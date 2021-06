Gamberini: “Mazzarri allenatore ideale. Liverani? Dipende dal progetto”

Il pensiero dell'ex viola

Alessandro Gamberini , ex difensore viola e oggi allenatore, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

"Divorzio con Gattuso? Dall'esterno non ho capito cosa è successo, sembrava tutto ben avviato. Speriamo si possano comunque gettare le basi per un ciclo che possa riportare la Fiorentina dove merita. Liverani? A Lecce ha fatto un lavoro straordinario, potrebbe essere un profilo giusto, ma dipende tutto da come i dirigenti viola vogliono impostare il progetto. Con la rosa attuale, l'allenatore ideale sarebbe Mazzarri".