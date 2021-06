Guetta: “La Fiorentina deve multare Lirola”

"Se non succede niente è pericoloso"

David Guetta ha parlato ai microfoni de Il Pentasport in onda su Radio Bruno:

"La Fiorentina deve multare Lirola. Un calciatore di proprietà viola, stipendiato da questa società, che dice di allenarsi per essere pronto per il Marsiglia, cose da pazzi. Un'esternazione che crea un danno ai gigliati nella contrattazione con i francesi. Mi aspetto una multa, è un fatto gravissimo, se non succede niente è pericoloso. I calciatori pensano che a Firenze tutto stia permesso, spero che la Fiorentina prenda provvedimenti".