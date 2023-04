Gamberini: “Fiorentina in linea con le aspettative. Merito di… Italiano”

In linea

Nonostante le critiche ho sempre pensato che il cammino in campionato fosse consono alla Fiorentina, una squadra che può lottare per un posto dal settimo al decimo. Se viene qualcosa in meno bisogna tenere comunque conto del gran lavoro di Italiano. Il cammino in Conference è sempre stato lineare e positivo, per una squadra che si è sempre imposta e si trova nelle condizioni di giocarsi due trofei e rendere straordinaria una stagione. I risultati sono sempre stati abbastanza in linea con la squadra, anche quando era 14esima a 4 punti dall’ottava. C’è una variabile da considerare: è un campionato anomalo e spezzato in due blocchi, serve anche la connessione giusta con i giocatori e non si è abituati a fare due step. Secondo me va dato merito al lavoro di Italiano e del suo staff, che ha permesso alla squadra di rimanere a un livello buono e di arrivare nel momento clou con tutti i giocatori che girano e che stanno bene fisicamente e mentalmente.