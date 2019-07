Gamberini: “Dainelli scelta ottima. Pezzella costruirà, Milenkovic ha bisogno di affiatamento””

Dopo l’intervento a Radio Sportiva, Alessandro Gamberini ha partecipato anche al Pentasport:

“Dainelli? Non posso che parlare bene di lui, è una scelta ottima da parte della Fiorentina. Quando parli di Dario, secondo a pochi quanto a presenze in Serie A, non parli mai male; la scelta è stata importata anche su questo. L’ho visto carico, ha tutte le carte in regola per dare un contributo importante in un momento di rifondazione.

Sulla difesa, penso che Pezzella sia più tattico e propenso alla manovra di Milenkovic, si completano bene. Ai miei tempi era un po’ diverso, l’abilità di Montella dovrà essere quella di dare i giusti input e impostare bene la fase di possesso. Milenkovic ha bisogno del giusto affiatamento ma è un giocatore di prospettiva, ottimo a livello fisico. L’età media gioca a favore del progetto, inserire tre o quattro pezzi di un certo livello potrebbe anche convincere Chiesa a restare.

Quindi la chiusura su Mihajlovic: Ho avuto la fortuna di conoscerlo, mi ha dato tanto soprattutto a livello umano. La sua conferenza mi ha toccato nel profondo.”