Gamberini: “Chiesa? Spero rimanga, molti hanno trovato difficoltà salendo di livello”

Ai microfoni di Radio Sportiva, Alessandro Gamberini, è intervenuto per commentare i temi di attualità della squadra gigliata:

Quello della società su Chiesa è un segnale forte e credo che una tifoseria come quella di Firenze avesse bisogno di questo. Da appassionato viola mi auguro che rimanga, perché è un patrimonio per la Fiorentina e credo che un altro anno, nel suo processo di crescita, possa essere determinante. Siamo di fronte a un giocatore potenzialmente straordinario, già eccezionale per l’età che ha. Ci sono esempi di giocatori che sono saliti di livello e hanno fatto fatica e sono stati penalizzati. Non credo che sia tardi fare mercato in entrata dopo il 10 agosto. L’arrivo di Commisso permette di ripartire da zero: in parte mi ricorda quando arrivammo noi all’inizio del ciclo di Prandelli. Per aprire un ciclo ci deve essere un progetto solido, ambizioso e ben strutturato alla base e la Fiorentina ha il grande vantaggio di un’età media giovanissima.