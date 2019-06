Galliani ricorda: “Nel 2016 scelsi Giampaolo, i cinesi optarono per Montella”

L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi: “Giampaolo al Milan? Non voglio parlare del Milan di oggi, tuttavia posso dire di aver optato per Giampaolo nel 2016. Io avrei preso lui, ma le cordate cinesi optarono per Montella. Totti (avvicinato anche alla Fiorentina)? Lo abbiamo cercato tante volte ma non si è mai voluto spostare da Roma”.