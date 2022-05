Galli: “Torreira situazione che stride e fa riflettere. Serve rosa all’altezza”

Il punto sul mercato viola

"Torreira? Stride molto che si stia andando oltre la scadenza per il riscatto e non ci siano segnali positivi. Si sta complicando per questioni economiche, la Fiorentina poteva riscattarlo a condizioni vantaggiose e non lo sta facendo, questo fa riflettere. Se il giocatore si è sbilanciato così non è un bluff. Eventuali sostituti? Su Sensi e Mandragora la Fiorentina ci era già stata prima di prendere Torreira, quindi può avere più sponde favorevoli per riaprire il discorso".