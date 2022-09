Galli sullo stadio: “Renzi in malafede o smemorato. Confusione sul Pnrr”

Sono rimasto allibito dalle dichiarazioni di Matteo Renzi. La sua contrarietà al progetto ed ai fondi necessari per realizzare il nuovo stadio a Firenze è disarmante. Ma come? proprio lui che, anni fa, trascinava i Della Valle da una parte all'altra della città per trovare un luogo idoneo, ora si oppone all'idea di vedere sorgere un nuovo impianto cittadino? Quindi, o ha la memoria corta, oppure non può che essere in malafede. Voglio ricordare infatti la famosa posa della prima pietra nel settembre del 2009 di cui, poi, si sono perse miseramente le tracce. Cambiare idea è lecito ma è pure giusto non disconoscere quanto affermato, con forza, in passato. Anche sulla questione dei fondi per la ristrutturazione, leggi quelli del Pnrr, c'è confusione e mala informazione. I suddetti fondi infatti sono stati messi dal Governo italiano e non dall'Europa e sono arrivati grazie all'amico comune, o ex amico comune, con Nardella, il Ministro Franceschini. Insomma, come suo solito, Renzi tende ad essere un istrionico tuttologo; una figura che, sinceramente, non ci convinceva quando era Sindaco ed ancor di più, stadio o non stadio, non ci convince tuttora