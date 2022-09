Galli: “Stupefatto da Giani. Sono preoccupato per Firenze e Fiorentina”

"Ora è certo che il nuovo progetto per lo stadio di Firenze, uscito vincitore dal bando di concorso gestito dalla Fondazione CRF, costerà come minimo 300 milioni di euro, rispetto ai 155 milioni disponibili grazie al PNRR. I tempi sono stretti in quanto la realizzazione dell'impianto dovrà essere fatta entro il 2026; ma, ciò che ci preoccupa, è che non verranno fatte le opere, definiamole compensative o di contorno, come ad esempio, i parcheggi; speriamo che, quindi, il tutto sia realizzato a regola d'arte e non solo come un rattoppo. Sono, altresì stupito dell'approccio avuto dal Governatore, che ha candidamente dichiarato come il Sindaco di Firenze verrà a bussare alla Regione e/o a qualche Fondazione, alla ricerca di finanziamenti.

Oltretutto i 155 milioni, se non spesi per lo stadio fiorentino, sarebbero definitivamente persi per la Toscana. Quindi lo stadio va fatto, ma mi chiedo come mai non si sia preso a modello, ad esempio, la Spagna, che ha rinnovato il 90% dei suoi stadi, spendendo per ognuno di essi una cifra intorno agli 80/100 milioni. Basta vedere quello di Siviglia. Infine voglio ricordare il qualificato lavoro svolto dal S. Anna di Pisa, circa la sostenibilità ambientale degli stadi, come accade in Germania. Non vorrei che, spesi tutti questi milioni di euro, ci si accorga che c’è anche un impatto ambientale significativo, a partire dalla risorsa energetica, fino a quella idrica. Tutto questo, senza tenere conto degli aumenti delle materie prime, fenomeno che sta caratterizzando il mondo dell’edilizia. Le mie perplessità di un anno fa, oggi si stanno, ahimè, materializzando e sono, dunque, fortemente preoccupato per Firenze e per la Fiorentina"