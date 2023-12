Galli: “Sorpreso dalla stagione di Quarta. Per i viola sono tutte gare decisive”

"Io spero che la Fiorentina giochi bene e vinca ma è indubbio che stasera il pareggio sia un risultato che va bene a tutti. I viola ora sono in una condizione tale per cui tutte le gare in tutte le competizioni sono importanti. Nico Gonzalez? E' stato fuori per diverse partite, stasera è una gara che può fargli bene, io lo schiererei per fargli riaccendere il motore. Barak titolare? Per lui è un'occasione importante, il giocatore ha del potenziale ma viene impiegato poco. E' facendo bene in gare così che un giocatore si può rimettere in gioco sia in viola che in vista del mercato di gennaio. Mina? In Coppa Italia ha fatto male, però il giudizio su di lui non deve essere definitivo. L'ex Everton ha bisogno di un'altra occasione per rifarsi e stasera potrebbe essere la volta giusta. Beltran? In questo momento continua in questa continua alternanza con Nzola, alle volte uno sembra più avanti sull'altro e viceversa. Ai viola però serve che entrambi entrino in forma per poter trovare i gol delle punte che tanto mancano. In tal senso io proverei anche un modulo diverso, a due punte, che possa esaltare entrambi i giocatori. Quarta? Italiano con lui sta facendo un gran lavoro. Mi ha sorpreso perché non è solo il classico difensore che sta sull'uomo ma è anche in grado di dialogare con i centrocampisti. Brekalo? E' stato presentato sin da subito come un esterno ma in realtà nel Torino giocava quasi più mezz'ala, partendo arretrato e non dalla linea del fallo laterale. Parisi? Ultimamente ha sbagliato tanto ma si deve anche guardare avanti. Domani tornerà nel suo ruolo naturale e dovrà sfruttare al meglio le sue qualità. I periodi neri ci sono per tutti il ragazzo però deve capire che ha la fiducia dell'ambiente".