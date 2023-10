Galli: “Se il trend in attacco è questo ci saranno riflessioni. Su stasera…”

Ancora è presto per tracciare un bilancio, ma in attacco la Fiorentina fatica. E se il trend non migliorasse...

"Spero che la Fiorentina abbia già pagato dazio per le trappole. La viola sa che può mettere all'angolo il Cukaricki, stasera la squadra deve fare la propria partita e vincere per evitare guai. Io mi aspetto tutto da giocatori come Lopez, Christensen e Beltran. Questi sono giocatori che possono fare bene stasera, ma anche contro la Lazio. Contro l'Empoli la Fiorentina ha sbagliato tutto, poi la squadra deve anche mettere in condizione questi giocatori. Nel calcio i momenti dove la punta non segna ci sono, però creano situazioni psicologiche difficili. Sia Nzola che Beltran hanno delle caratteristiche che non si sono ancora viste. Io però voglio rimanere fiducioso che avranno i numeri giusti. Se questo trend continua però una riflessione andrà fatta"