Galli: “Scamacca ancora immaturo. Berardi ad agosto era vicino ma poi…”

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato di Berardi, Scamacca e molti altri temi importanti legati alla Fiorentina

Ha iniziato parlando delle due partite che aspettano i viola: "La Fiorentina potrebbe osare al punteggio pieno, pur essendo due partite molto difficili. I viola giocano in casa contro il Sassuolo e questo può essere un aspetto molto importante. Con il Verona la vedo più complicata, perché è una squadra che ti fa giocare male e ti può mettere in difficoltà".

Ha proseguito parlando di Berardi e Scamacca: "Berardi è un giocatore che la Fiorentina ha sfiorato moltissime volte, ma non trovando mai l'accordo sul prezzo. Ad agosto si era spinta molto avanti con la trattativa, ma quando si è sentita dire 35 milioni o niente, ha detto basta. Scamacca invece è uno degli attaccanti che la Fiorentina ha visualizzato subito come sostituto di Vlahovic. Però anche lui essendo del Sassuolo costa veramente tanto e ancora non ha raggiunto la maturazione completa".