Ex ds Sassuolo: “Se prendi Ikonè, Berardi può essere superfluo”

Nereo Bonato , ex ds del Sassuolo, è stato intervistato ai microfoni di Lady Radio ed ha parlato di molti temi legami alla Fiorentina.

Poi su Ikonè e Berardi: "Per il tipo di gioco che offre la Fiorentina sia Ikonè che Berardi rispecchierebbero quello che vuole Italiano. Ovvio che hanno delle qualità diverse. Ikonè è più rapido, però dovrà affrontare un periodo di adattamento al calcio italiano, mentre Berardi è più pronto sotto questo aspetto. Però difficilmente il Sassuolo cede dei giocatori top durante il mercato di gennaio. Con Ikonè la Fiorentina lavora anche per il futuro, mentre Berardi essendo già esperto, il prezzo è ovviamente più alto. Penso che prendendo Ikonè e avendo già Gonzalez e Sottil non vale la pena andare a fare un ulteriore investimento così importante".