Galli: “Milenkovic? Non mi strapperei i capelli. Se fossi Pinamonti ci penserei”

"Io starei attento al Monza, se Galliani dice di puntare alla parte sinistra della classifica c'è da credergli. Lui e Berlusconi hanno grande passione, il Monza è la squadra della loro città e il Milan è quella per cui fanno il tifo. Pinamonti? Se io fossi in lui, avrei di che ragionare. La storia dice Fiorentina, ma la dirigenza del Monza e il progetto dei brianzoli impongono una riflessione. Questi giocatori vanno presi prima che ci metta gli occhi sopra qualcun altro. Per ora l'unica certezza è l'allenatore in mezzo a molte polemiche, e un giocatore a queste cose ci fa caso. Milenkovic? Ci sono delle prestazioni mostruose e altre che mi lasciano perplesso. Per me in circolazione ci sono difensori che possono sostituirlo. Non mi strapperei i capelli... Un ritorno di Veretout? Capisco le polemiche, ma si parla di un giocatore vero, io lo riprenderei al volo".