Galli: “Mi dispiace per Fonseca. Il Milan ci ha messo del suo per perdere”

Giovanni Galli , doppio ex di Fiorentina e Milan, è tornato a parlare della sfida di domenica sera. Ecco le sue parole riportate da Libero:

Erano partiti molto male, e le tre vittorie consecutive sembravano aver segnato una svolta. Invece, a Firenze sono tornati a commettere gli stessi errori dell'inizio campionato, contribuendo alla sconfitta con atteggiamenti sbagliati da parte di alcuni giocatori. Mi dispiace per Fonseca, che considero un buon allenatore e avrebbe avuto bisogno di un sostegno più forte da parte di tutti. Gli episodi accaduti a Firenze non sono un buon segnale per lui