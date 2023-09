Galli: “La Fiorentina ieri ha giocato in 8. Centravanti? Numeri alla mano…”

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato a Rtv38: "La Fiorentina ha giocato con otto giocatori effettivi, perché Dodo, Nzola e Brekalo non hanno reso. Nzola, in particolare, è stato incartato da Scalvini, mentre Brekalo ha giocato al 50% perché si è dovuto occupare troppo della fase difensiva. Centravanti? Bisogna capire se Italiano è andato a cercare un attaccante che faccia solo gol o che faccia giocare bene la squadra. Numeri alla mano, da quando allena l'unico centravanti che ha fatto gol con Italiano è Vlahovic. Ieri, sul terzo gol, Beltran parte da centrocampo, non negli ultimi sedici metri. L'argentino è un giocatore che lega la squadra, mi è sembrato di rivedere il primo Vlahovic nei movimenti".