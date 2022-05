Galli: “Ikoné manca nella scelta finale. Amrabat ha sorpreso tutti”

Riccardo Galli, giornalista, ha parlato della vittoria della Fiorentina e della grande prestazione di Amrabat svolta ieri sera

Poi su Ikoné: "Cerca di mettersi in mostra, ma spesso sbaglia. Penso che ancora debba crescere molto e non ho dubbi che possa diventare un giocatore importante per la Fiorentina. Gli manca un po' di cattiveria e la scelta finale".