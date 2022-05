Bucchioni: “Fiorentina senza paura. Cabral? Non sarà lui il titolare”

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato delle ultime due sfide della Fiorentina e della crescita di Amrabat

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno di molti temi legati alla Fiorentina, partendo dalla vittoria di ieri sera: "È stata una partita straordinaria. Chi ama il calcio, al di là del risultato si è goduto la partita per 90'. Molti hanno detto “Eh ma la Roma era stanca”, lo sarà anche stato, ma la Fiorentina non li ha fatti respirare per tutta la partita, andavamo il doppio. I giallorossi non sono mai stato in grado di giocare ieri sera".