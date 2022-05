Carobbi: “Italiano mi ricorda Sacchi. Ecco quale era il mio sogno”

L'ex viola Stefano Carobbi, ha parlato delle qualità di Italiano, paragonandolo a Sacchi, e del sogno che gli sarebbe piaciuto vedere

L'ex viola e attuale allenatore di calcio, Stefano Carobbi , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della vittoria della Fiorentina di ieri sera contro la Roma: "I giallorossi avevano sicuramente le scorie dalla partita di coppa, ma in campo si sono viste tutte le motivazioni della Fiorentina. La partita è stata intensa. I giocatori hanno corso tanto e bene".

Poi sulle qualità di Vincenzo Italiano: "Mi ricorda Sacchi per le sue idee di gioco e l'intensità che da ai giocatori. È stato bravo a creare un grande spirito di appartenenza alla maglia e i risultati si stanno vedendo. Italiano non ha undici titolari, li fa girare. Gioca chi se lo merita, quindi tutti danno sempre il massimo per farsi notare".