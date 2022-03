Galli: “Franchi? Non il più accattivante ma scelta giusta che salvaguarda Firenze”

Le parole di Giovanni Galli che spiega come il progetto vincitore del nuovo Franchi è quello giusto per Firenze

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo aver scoperto il progetto vincitore che riguarda il nuovo Franchi, l'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha detto la sua: "Inizialmente tanti erano veramente futuristici, delle barche che sembravano l'arca di Noè. Poi c'è stata la scelta di andare su un profilo più lineare che salvaguardasse lo skyline di Firenze. Come primo impatto poteva sembrare il meno accattivante ma non ci si può fermare solo alla bellezza ma anche all'efficienza e all'ambiente, al fotovoltaico e al recupero delle acque piovane. I presupposti ci sono, lo abbiamo solo intravisto per ora ma per molti versi sono temi a me cari che già da consigliere regionale avevo fatto presente insieme all'Università Sant'Anna di Pisa. Ma come impatto è positivo e non va ad invadere il panorama di Firenze.