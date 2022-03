Galli e la Lega: “I nostri dubbi sul progetto Franchi. Fiorentina potrebbe andarsene”

"Servono certezze sul cronoprogramma. Non escludo che Commisso possa costruirsi uno stadio altrove"

E' andata in scena stamattina presso l'ingresso dello stadio Franchi, una conferenza stampa organizzata dalla Lega Salvini Premier in merito al progetto dell’area Stadio. Tra i presenti anche il grande ex viola Giovanni Galli in qualità di Consigliere regionale Lega. Queste le sue parole:

"Abbiamo bisogno dopo un mese di vedere il progetto definitivo. Oggi politicamente abbiamo dei dubbi sul cronoprogramma, i cittadini di Firenze vogliono avere delle certezze anche perchè non si interverrà solo sullo stadio. Si sta parlando di un buco tra la Maratona e il centro sportivo che dovrà recepire parcheggi, centri commerciali, l'intervento della tramvia, tutto questo comporterà delle grandi difficoltà. Per questo vorremmo sapere dall'amministrazione da dove si inizierà e se i lavori verranno svolti in contemporanea oppure no, questo quartiere rischia di subire difficoltà per i prossimi 10-12 anni. La Fiorentina? Penso abbia gli stessi dubbi che abbiamo noi. Un conto è il rendering, un conto è andare sul concreto non soltanto sullo stadio ma anche sulla parte commerciale che è sempre stato fondamentale per Commisso. Giocare durante i lavori? Faccio fatica. Un nuovo stadio di proprietà della Fiorentina? Perchè no, il club viola non è obbligata a giocare al Franchi. Commisso potrebbe decidere di costruirlo altrove, anche in un'altra città se lo volesse".