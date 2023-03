Galli attacca Giani: “Sua mediazione controproducente, vuole solo la ribalta”

“E’ cominciato il balletto d’ipotesi su dove andrà a giocare la Fiorentina, vista l’indisponibilità dello stadio, causa lavori" - afferma Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina e Consigliere regionale della Lega. "La brutta notizia per i tifosi viola, è che tutti vogliono prendersi la ribalta e tanto per cambiare, il Presidente Giani, si pone come mediatore per trovare una soluzione. Temiamo fortemente, però, che l’intervento del Governatore, al netto delle sue competenze, potrebbe essere nefasto e quindi assolutamente controproducente"