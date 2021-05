Galbiati: “Serve una rivoluzione. Sbagliato dire che questa è una buona squadra”

La critica di Galbiati alla stagione della Fiorentina. E per il futuro serve chiarezza

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Roberto Galbiati ha fatto il punto della stagione viola: "Crotone? Un'amichevole, meglio pensare al futuro. Mi aspetto che la società possa avere una programmazione, prendere un allenatore tanto per fare è inutile. In Italia non si può andare avanti giorno per giorno, spero abbiamo in mente una programmazione seria e da lì cercare l'allenatore giusto. Sono tutti nomi interessanti, ma non possono essere buttati lì a caso. La conferma di Vlahovic? Quando programmi sai già chi dare via e chi tenere, bisogna vedere quanta forza hanno di trattenerlo. Ma non dipende solo dai soldi, bensì dai giocatori che possono arrivare. Se segni 20 gol non devi lottare per retrocedere, questo ad un procuratore non fa piacere. Se arriva una squadra che ti porta 50/60 milioni sarà difficile trattenerlo.