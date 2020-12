Galbiati: “Senza continuità l’exploit di Torino è inutile. Caceres, il gol e molto altro”

Roberto Galbiati è intervenuto durante Radio Viola, in onda su Lady Radio:

La vittoria di Torino può essere la partita della svolta ma serve dare continuità ai risultati altrimenti non sarà servita a niente. Io comunque avevo già visto che qualcosa nella Fiorentina stava cambiando anche contro il Verona. Speravo di poter vedere ancora qualcosa contro la Juventus in una partita in cui i viola non avevano niente da perdere. La speranza è che quella vittoria sia l’inizio di una serie positiva. Caceres? Oltre al gol ha fatto un’ottima partita riuscendo anche a contenere abbastanza bene un cliente particolare come Cristiano Ronaldo. Adesso spero che la Fiorentina possa continuare con questa crescita. Siamo sulla strada giusta e spero che ci si possa togliere qualche soddisfazione.