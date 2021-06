Galbiati: “Pezzella o Milenkovic? Terrei il primo. Burdisso non ha fatto molto”

L'ex difensore: "Tra Pezzella e Milenkovic terrei il primo. Cistana nome interessante per la nuova Fiorentina. Burdisso come tanti altri".

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dicendo: "La Fiorentina sta facendo molto per rivoluzionare la società, però l'importante è che faccia altrettanto per la squadra. Burdisso come dirigente non ha fatto molto. Mi chiedo se in società non ci fosse già qualcuno per svolgere quel ruolo".