Galbiati: “Jovic più nel vivo del gioco. Al mercato viola do 6,5”

L'ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è intervenuto a Lady Radio per parlare della gara vinta dai viola in Coppa Italia contro il Torino. Di seguito le sue parole: "A fine gara non ho visto bene la Fiorentina, perché ha rischiato di buttare via tutto. Per il resto, oltre al bel gioco, ho visto dei grandi progressi, diciamo che è tornata ad essere quella che ci aspettavamo. La vittoria di ieri porta maggiore ottimismo, penso che sia la strada giusta. Il ritorno al 4-3-3 ha dato subito risultati, anche in termini di prestazione".