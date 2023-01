Galbiati: “Ho un timore su Amrabat. Amatucci? Gli allenatori non sono tifosi”

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati , ospite in studio a Lady Radio, ha parlato anche del centrocampo della Fiorentina:

"Gli allenatori non ragionano come i tifosi, se si fanno giocare troppo presto giovani come Amatucci si rischia di bruciarli. Amrabat? Lui il mondiale lo ha giocato fino alla fine, ci sta che sia stanco, la disponibilità poi la dà lui. Mi preoccupa il lato muscolare, giocando così spesso e con i suoi ritmi e intensità temo infortuni".