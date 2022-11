Galbiati: “Bianco deve fare come Fagioli, Castrovilli non rientra subito”

Le opinioni sulla Fiorentina che ha ripreso ieri gli allenamenti

Redazione VN

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio:

"Il programma amichevoli della Fiorentina mi sembra ben studiato per quelle che sono le tempistiche di questa sosta, con un livello di difficoltà crescente. Il rientro di Castrovilli? E' una buonissima notizia, senza ombra di dubbio. Già che sia insieme al gruppo è positivo, anche se credo sia difficile che sia subito a piena disposizione, me lo aspetto per fine gennaio o inizio febbraio. Mi fa piacere rivederlo, qualcuno gli farà posto. Questo è un periodo in cui chi ha deluso e chi ha giocato poco si deve far vedere, o ora o mai più".

Avanti col nuovo modulo — "Le ultime prestazioni sono state soddisfacenti sotto tutti i punti di vista. Il 4-2-3-1 non deve far dimenticare il 4-3-3 che ha portato tanti risultati, è giusto saper interpretare più moduli. Mi aspettavo di più da Dodò, che comunque ha le sue attenuanti. Per quello che è stato pagato, dobbiamo pretendere di più".

Amrabat — "Riusciamo sempre a complicare certe situazioni. Mi fa piacere sentire che l'allenatore del Marocco considera Amrabat così forte, ma avrei voluto sentir riconosciuto il lavoro della Fiorentina su di lui. L'accoppiata con Mandragora un po' richiama quello che si vedeva al Verona, penso che continuando con loro ci sarebbero molti vantaggi".

Mercato — "Boga lo prenderei, può essere un'alternativa interessante, ma per me la priorità è un altro centrale. Bianco lo manderei in prestito perché può fare come Fagioli, che adesso è l'anima della Juventus. Altrimenti rischia di perdere l'attimo per crescere"