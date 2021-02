G.S.: due giocatori dello Spezia saltano la sfida contro la Fiorentina

Ci sono anche due giocatori dello Spezia fra i sei giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la 22esima giorna di Serie A. Si tratta dei difensori Simone Bastoni e Martin Erlic, entrambi diffidati e ammoniti nella grande vittoria contro il Milan. Entrambi dunque salteranno la trasferta di Firenze e torneranno a disposizione di Italiano per la gara interna contro il Parma.

Salteranno la prossima partita anche Dimarco del Verona, Hoedt della Lazio, Rabiot della Juventus e Lazzari della Lazio, quest’ultimo dopo la prova tv per aver pronunciato un’espressione blasfema.

PRANDELLI CONTRO ITALIANO… LO SAPEVI CHE HANNO LAVORATO INSIEME?