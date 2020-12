G. Rodriguez: “Ho tifato da Buenos Aires, vittoria meritata”

L’ex difensore e capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha inviato dall’Argentino un messaggio audio al “Pentasport” di Radio Bruno nel quale ha celebrato la vittoria viola contro la Juventus:

Complimenti alla squadra che ha giocato una partita straordinaria. Sono felice per il gruppo viola. Lì ho ancora tanti amici. Ho visto la partita a Buenos Aires con mia moglie e mio figlio più grandi, entrambi tifosi della Fiorentina. Eravamo tutti contenti. Vittoria meritata. Come mi dissero i tifosi quando arrivai a Firenze nel 2012, contro la Juventus bisogna sempre lottare per vincere.