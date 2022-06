G. Galli: “Un mese di non-calcio, volevo una spiegazione. Jovic? Ho un timore”

Il rinnovo di Italiano è alle porte ma non basta a coprire un mese di tensioni e di poca chiarezza in casa viola

"E' ragionevole e legittimo che Italiano potesse volere un adeguamento dell'ingaggio; nel frattempo però abbiamo sentito e letto diverse cose, la squadra ha perso degli elementi per il sopraggiungimento delle scadenze e la fotografia presenta elementi su cui è giusto nutrire qualche preoccupazione. Io mi aspettavo una conferenza stampa che spiegasse l'immobilismo praticato in questo mese. Non abbiamo motivi per poterla pensare diversamente secondo il mio punto di vista, è chiaro che tutto questo alimenta il distacco, i dubbi. In questo mese non si è parlato di calcio, semplicemente"