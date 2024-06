G. Galli: “Stadio, le conseguenze della mala gestione le subiscono i tifosi”

"Come da noi proposto da mesi (lo stesso Salvini in visita a gennaio al Viola Park rilanciò l'idea di trovare un'area a Firenze dove costruire un nuovo stadio) Eike Schmidt è stato propositivo e non distruttivo come il Pd, andando a Roma per verificare opzioni alternative" - insiste Galli. "C'è chi, dunque, come il candidato del Centrodestra, s'impegna veramente per risolvere la problematica e chi, viceversa, utilizza i soldi pubblici (mancano, peraltro, 100milioni) per un impianto ibrido infischiandosene delle esigenze dei tifosi".