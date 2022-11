G. Galli: “Ritiro al Viola Park? A meno che non facciano come in Qatar, è dura”

“I tempi sono cambiati, prima c’era una preparazione in cui per una settimana non si toccava il pallone ma si recuperava tono muscolare. Poi si cercava di velocizzare. Le squadre oggi si allenano giocando, non c’è tempo per fare diversamente. Si opta spesso per le tournée per guadagnare qualche milioncino valutando le incognite come gli infortuni. Viola Park? Certamente credo che si avesse anche questo scopo, bisogna però tenere presente un’altra cosa. Anche a me al Milan è capitato di rimanere a Milanello. Lì tuttavia ci sono 400 metri di altura, alle pendici di Varese. La sera riposavamo tranquillamente”.