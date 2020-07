G. Galli: “Iachini deludente con squadra salva. Con Inter e Roma giocato solo di rimessa”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio del momento viola, dopo la sconfitta bruciando dell’Olimpico: “Nella partita di Milano la Fiorentina è stata fortunata, a Roma un po’ meno. Ma da queste due partite mi aspettavo qualcosa di diverso, soprattutto considerando che la squadra è mentalmente libera e senza problemi di classifica. Ad esempio, la Samp ieri a Torino ha esercitato una pressione ultra-offensiva trovandosi nella stessa situazione dei viola: avrei voluto in queste settimane che si potesse iniziare un processo diverso, in funzione dell’anno prossimo. Invece la Fiorentina sa solo contenere, lavorare bene in difesa ma non colpire l’avversario. Vorrei un allenatore che abbia idee offensive, non che giochi semrpe di rimessa. L’unico segnale buono di queste due partite è quello di avere un ottimo secondo portiere”.

